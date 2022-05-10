«Это навсегда»: Берлин намерен отказаться от российских газа и нефти

Власти Германии работают над полным и бесповоротным отказом от российских энергоресурсов, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок во время визита в Украину.

«Мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда», – сказала Бербок, добавив, что никаких договоренностей с РФ за спиной Украины быть не может.

Кроме того, Бербок обещала Киеву поддержку по вступлению в Евросоюз, подчеркнув, что «никакой кратчайший путь» здесь невозможен. По ее словам, сам Евросоюз нуждается в реформах для приема в свои ряды Украины.