Минобороны США: Путин отстает от своего плана на две недели
Российские силы на несколько недель отстают от того, на что рассчитывал президент РФ Владимир Путин, после того как фокус российских военных действий сместился в Донбасс, утверждает высокопоставленный представитель Министерства обороны США.
«Путин на две недели, а то и больше, отстает от того места, где он хотел бы быть на востоке», - приводит BBC слова американского чиновника.
В конце апреля представитель Министерства обороны США говорил, что Россия отстает от графика на несколько дней.