Зеленский об эвакуации военных с «Азовстали»: Россия блокирует все варианты

Россия не соглашается ни на один из предложенных вариантов эвакуации украинских военных с «Азовстали» в Мариуполе. А для деблокады города и завода, в частности, военным путем пока нет необходимого оружия, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Мальты.

«Мы применяем все возможные дипломатические инструменты, чтобы организовать спасение для украинских военных. Но Россия не дает согласия на любой из предложенных вариантов», - заявил президент Украины.

По словам Зеленского, для деблокады военным путем не хватает нужной техники: «Мы спрашивали у наших партнеров и необходимое оружие, чтобы деблокировать Мариуполь, но именно того оружия именно в таком объеме, который нужен для деблокады Мариуполя, сейчас нет».