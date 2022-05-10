Оппозиция заявила, что Пашинян больше не представляет Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян больше не представляет Армению и армянский народ, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян, обращаясь к послам иностранных государств и представителям международных организаций, сообщают армянские СМИ.

По словам Сагателяна, в Армении политический кризис, для разрешения которого требуется отставка Пашиняна и его команды. Это требование, по мнению дашнака, якобы обусловлено провалом курса действующего армянского руководства в таких сферах, как безопасность, экономика, защита национальных интересов.

Сагателян призвал зарубежных дипломатов донести месседж армянской оппозиции до руководства своих стран.