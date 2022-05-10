Разведка США назвала число погибших в Украине российских генералов

В Украине с начала широкомасштабной войны уже погибли минимум восемь российских генералов. Об этом пишет СNN, ссылаясь на выступление в американском Сенате генерала Скотта Бериера, главы разведывательного управления Минобороны США.

Соединенные Штаты внимательно следят за ростом числа погибших генерал-офицеров среди российских военных. Пока известно, что украинцы в ходе боевых действий ликвидировали от 8 до 10 российских генералов, что является чрезвычайно высоким показателем в современных условиях ведения войн.

РФ менее чем за три месяца потеряла значительно больше генералов, чем США в течение 20 лет конфликта в Афганистане.