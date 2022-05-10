В Германии задержали яхту Фархада Ахмедова

Власти ФРГ не выпустили находящуюся в порту Гамбурга яхту Luna, которая принадлежит подпавшему под санкции Фархаду Ахмедову, российскому бизнесмену азербайджанского происхождения. Об этом сообщила во вторник газета Süddeutsche Zeitung.

В статье говорится, что предприниматель владеет яхтой через лихтенштейнский траст. Издание не приводит подробностей на этот счет.

Издание отмечает, что стоимость яхты, которой сейчас запрещено покидать порт до особого распоряжения, оценивается примерно в 400 миллионов евро. На ней девять палуб, огромный бассейн.

