Азербайджан передал Украине 20 тонн гумпомощи

В украинский город Днепр поступило 20 тонн гуманитарной помощи от Азербайджана, которую передало посольство Азербайджана, сообщили украинские СМИ.

Отмечается, что в гуманитарную помощь вошли необходимые в военное время продукты длительного хранения и медикаменты. Их распределят среди крайне нуждающихся в помощи – переселенцев и военных.

«Мы искренне благодарим посольство и народ Азербайджана за эту помощь. Здесь крупы, консервы, масло, мука и многие другие продукты, которые не будут быстро портиться. Кроме этого, посольство направило нам расходные медицинские материалы», - отметила Наталья Костюченко, глава благотворительного Фонда обороны страны.