Зеленский сообщил хорошие новости с фронта: армия Украины оттесняет россиян от Харькова

Вооруженные силы Украины постепенно оттесняют российскую армию от Харькова, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

«Вооруженные силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова», - сказал Зеленский, поблагодарив всех защитников Украины.

В то же время он призвал украинцев, особенно тех, кто в тылу, «не распространять чрезмерных эмоций». «Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и даже ежедневно ожидаются определенные победы. Вооруженные силы Украины делают все для освобождения нашей земли и наших людей. Для освобождения всех наших городов: Херсона, Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и всех остальных», - сказал Зеленский.