Имущество главреда «Московского комсомольца» арестовали в Финляндии
Финляндия в рамках санкций арестовала имущество главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов.
По данным издания, это первый случай, когда финские власти наложили запрет на операции с активами лица, внесенного в санкционный список Евросоюза «за распространение пропаганды».
Кроме того, как сообщает газета, в стране остановлены платежи компании Faberlic депутата Госдумы Алексея Нечаева, также подпавшего под санкции ЕС.
«Газета поддерживает нарратив Кремля и действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - приводит Helsingin Sanomat обоснование ведомства в части ареста имущества Гусева.
По данным газеты, он вместе с бывшей женой владеет смежными земельными участками общей площадью 19 гектаров и летним домом в Янаккале.
Платежи, связанные с Faberlic, были остановлены 4 мая, уточнили в Управлении. «На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги», - отметили там.