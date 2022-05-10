Имущество главреда «Московского комсомольца» арестовали в Финляндии

По данным издания, это первый случай, когда финские власти наложили запрет на операции с активами лица, внесенного в санкционный список Евросоюза «за распространение пропаганды».

Финляндия в рамках санкций арестовала имущество главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов.

Кроме того, как сообщает газета, в стране остановлены платежи компании Faberlic депутата Госдумы Алексея Нечаева, также подпавшего под санкции ЕС.

«Газета поддерживает нарратив Кремля и действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины», - приводит Helsingin Sanomat обоснование ведомства в части ареста имущества Гусева.

По данным газеты, он вместе с бывшей женой владеет смежными земельными участками общей площадью 19 гектаров и летним домом в Янаккале.

Платежи, связанные с Faberlic, были остановлены 4 мая, уточнили в Управлении. «На практике это означает, что российская компания не может оплатить счета четырем финским организациям, ожидающим свои деньги», - отметили там.