Коронавирус возвращается? ВОЗ предупредила о росте заболеваемости в мире

Подвиды омикрон-штамма COVID-19 привели к росту числа случаев заражений более чем в 50 странах мира. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, его слова приводит ТАСС.

«Растущее число случаев [заражений] более чем в 50 странах говорит о непредсказуемости этого вируса. Подвиды выступают драйверами основного всплеска случаев», - сказал Гебрейесус.

По его словам, в мире доминирует подвид BA.2 омикрон-варианта, хотя в первую очередь рост заболеваемости вызван подвидами BA.4 и BA.5. Глава ВОЗ отметил, что уровень госпитализаций и смертей в мире относительно низок по сравнению с предыдущими волнами пандемии, так как у населения сформировался относительно высокий иммунитет. Этому поспособствовала в том числе и вакцинация.

Гебрейесус сообщил, что одним из наихудших сценариев развития ситуации стало бы появление варианта коронавируса, который был бы способен избегать воздействия иммунитета, легче распространяться и имел бы более высокую летальность. «Южноафриканские ученые призвали к проведению дальнейшей вакцинации в качестве ключевой меры для смягчения следующей волны COVID-19», - сказал он.