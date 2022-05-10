Пентагон не подтвердил ударов «Кинжалами» по Одессе

Министерство обороны США не располагает доказательствами использования гиперзвуковых ракет типа «Кинжал» при недавних ударах российской армии по Одессе.

Deutsche Welle сообщает, что высокопоставленный сотрудник Пентагона заявил журналистам во вторник, 10 мая, что не может подтвердить использование такого вооружения в Одессе, уточнив, однако, что в последние дни усилились авиаудары по городу.

По его словам, с начала войны российские войска использовали гиперзвуковое оружие в десяти-двенадцати случаях. Представитель американского Минобороны заявил также, что нет никаких доказательств нападения на Одессу со стороны наземных сил или с Черного моря. «Одесса по-прежнему находится под контролем Украины», - заявил он.

По данным украинских военных, в ночь на вторник российские ВКС выпустили по Одессе гиперзвуковые ракеты типа «Кинжал». Всего по Одессе были выпущены семь ракет.