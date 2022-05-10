Инцидент в парламенте Израиля. Посол России в гневе покинул заседание

Послу не понравились высказывания некоторых депутатов Кнессета, которые назвали преступлением военное вторжение России в Украину и призвали поскорее закончить войну.

В израильском парламенте (Кнессете) произошел дипломатический инцидент. Издание «Детали» сообщает, что посол России в Израиле Анатолий Викторов в гневе покинул трибуну для гостей во время заседания, посвященного Дню Победы над нацизмом.

12-й канал изрильского телевидения со ссылкой на два источника в Кнессете сообщил, что российский посол уходя вслух осудил выступления депутатов и стремительно покинул Кнессет в сопровождении своей охраны.

Одним из депутатов, разозливших Викторова, был член партии «Наш дом — Израиль» Евгений Сова, уроженец Украины. «Война в Украине — это преступление, — сказал он. – На происходящее невозможно смотреть без боли. Мне особенно больно потому, что те, кто победил нацистского врага, сегодня воюют друг с другом. Война – это пощечина поколению наших бабушек и дедушек, сражавшихся с нацистами».

Юрист Гилад Карив, председатель законодательной комиссии Кнессета (партия «Авода») заявил: «К сожалению, в этом году невозможно отметить День Победы, не высказавшись решительно против военной активности России на суверенной территории Украины, операции, которая уносит жизни многих тысяч людей. В ее ходе, к нашему ужасу, вскрылись деяния, являющиеся преступлениями против человечности».

А депутат Юлий Эдельштейн («Ликуд«) сказал: «Сегодня мы являемся свидетелями того, как одна страна цинично использует нашу общую победу для того, чтобы сейчас, в 21-м веке, в 2022 году оправдать убийства ни в чем не повинных граждан, неописуемые ужасы, расстрелы связанных людей, изнасилования, разрушения домов, обстрелы школ и многое другое»

После этого российский посол покинул Кнессет, сопровождаемый лишь охраной.