США верят, что война в Украине будет урегулирована дипломатией

США верят, что война России и Украины решится дипломатическим путем, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы верим, что это разрешится через дипломатический процесс, дипломатическое решение», — сказала она, отметив при этом, что США не видят открытости России к вовлечению в обсуждение, передает РБК.

«Россия должна иметь желание участвовать в дипломатическом процессе», — подчеркнула представитель Белого дома.

Объясняя, почему Вашингтон не ведет переговоры напрямую с Москвой, Псаки сообщила, что американские власти считают своей конструктивной ролью поддержку Украины за столом переговоров, а также предоставление ей военной помощи.