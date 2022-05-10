Белый дом: США ввели против России меры, как против страны - спонсора терроризма

Госдеп еще не пришел к окончательному выводу по вопросу о том, соответствует ли Россия критериям для внесения в американский список государств — спонсоров терроризма в связи с вторженем в Украину, однако меры, введенные в отношении Москвы Вашингтоном, являются примерно такие же жесткими, как санкции против стран, входящих в этот список, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, слова которой комментирует «Росбалт».

Она подчеркнула, что американские законодатели рекомендовали властям США сделать «все возможное, приложить максимум усилий, чтобы призвать Россию к ответу», и в частности, высказались за внесение РФ в список спонсоров терроризма. По словам Псаки, Госдепартамент в настоящее время проводит соответствующую «юридическую процедуру».

Сейчас в этот перечень входят четыре государства. По словам Псаки, «широкие финансовые санкции, меры экспортного контроля, а также дипломатическая работа с целью ограничения инвестиций со стороны других государств», которые были предприняты против этих государств, действуют и против Росии. Однако процесс принятия решения, по ее словам, будет «доведен до конца».