Паника в аэропорту Израиля: разосланные пассажирам фото сорвали рейс в Турцию

Во вторник, 10 мая, в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве произошел странный инцидент. Пассажиры лайнера турецкой авиакомпании, который должен был вылететь в один из турецких городов и уже выруливал к взлетной полосе, вдруг получили на свои мобильные телефоны сообщения с фотографиями падающих и разбивающихся самолетов.

Издание «Детали» пишет, что, получив жуткие снимки, испуганные пассажиры немедленно сообщили об этом экипажу. Командир воздушного судна принял решение вернуться в терминал и высадить пассажиров. После чего экипаж сообщил о случившемся в Службу безопасности аэропорта. Пассажиры вернулись в зал ожидания, а их багаж был направлен на повторный досмотр.

Из управления аэропортов сообщили, что никакой опасности для пассажиров и для членов экипажа выявлено не было. Вылет по маршруту будет разрешен после того, как самолет пройдет дополнительную предполетную проверку, и экипаж убедится в безопасности полета.

Журналисты израильского 12-го телеканала предположили, что фотографии, скорее всего, присланы пассажирам при помощи сервиса Apple AirDrop, который позволяет рассылать изображения сразу на много устройств. Подтверждением служит то, что фотографии были получены только на iPhone, но не на другие смартфоны. При помощи этого сервиса жуткие картинки мог разослать как посторонний человек, так и один из пассажиров. Но кто и зачем это сделал, пока остается неизвестно. Ведется расследование.