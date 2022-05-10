Эрдоган заявил о необходимости принятия новой Конституции Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, 10 мая, на мероприятии, посвященном 154-й годовщине создания Госсовета – высшего административного суда Турции, о необходимости принятия новой Конституции страны взамен нынешней, одобренной после военного переворота 1980 года, сообщает ТАСС.

«Настало время проявить волю и избавить наш народ от действующей Конституции, впитавшей дух наследников 12 сентября и являющейся плодом переворота. Мы обязательно приведем нашу страну к гражданской, свободной и объемлющей конституции», – заявил Эрдоган.

Он напомнил, что на референдуме 2017 года в Турции были приняты поправки в Конституцию, благодаря которым в стране сегодня действует президентская форма правления вместо парламентской. По словам Эрдогана, возглавляемая им правящая Партия справедливости и развития неоднократно предлагала в парламенте принять новую Конституцию. «Более того, мы предлагали создать комиссию для рассмотрения проекта нового Основного закона с равным представительством в ней всех партий, однако все наши попытки оказывались тщетными из-за несоглашательской позиции оппозиционных партий», – отметил он.

Президент Турции напомнил, что в 2021 году Партия справедливости и развития вновь выступила с инициативой принятия новой конституции, рассчитывая на соответствующие предложения оппозиции. «С того времени мы не получили никакого текста, поэтому были вынуждены приостановить свою подготовку», – отметил он.