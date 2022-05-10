Шеф нацразведки США сомневается в успехе переговоров Украины и России

Достичь урегулирования в Украине путем переговоров пока представляется маловероятным, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

«Учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров, по крайней мере в краткосрочной перспективе»,— заявила директор Нацразведки США , которую цитирует ТАСС.

Говоря о войне в Украине, Хейнс сказала, что в течение следующих нескольких месяцев возможно «движение в сторону большей непредсказуемости и потенциальной эскалации».