В Украине рассказали, следует ли ожидать вторжения из Беларуси

Беларусь объявила развертывание войск на границе с Украиной, но беспокоится не стоит, поскольку это плановые учения и нет никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось впервые, выйти во второй раз нет шансов. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале) Киев штурмовали якобы элитные части российских войск. А теперь что - сами (белорусские войска) пойдут?" - заявил Арестович.

Он также рассказал, что сейчас на территории Беларуси находится минимальное количество российских военных. При этом там нет наступательных групп.