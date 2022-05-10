США выделят Украине помощь на рекордные $40 миллиардов

Палата представителей США подавляющим большинством голосов одобрила пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов в стремлении Конгресса избежать перерыва в оказании помощи оборонного характера и поддержать правительство в Киеве, сообщает Reuters.

Законопроект был одобрен 368 голосами «за» при 57 «против» и был направлен в Сенат, который планирует утвердить этот пакет в самое ближайшее время. 23,4 млрд долларов в этом пакете составит военная помощь, остальное – гуманитарная и экономическая помощь.

В конце апреля Байден попросил Конгресс одобрить дополнительную помощь Украине в размере 33 миллиардов долларов, но законодатели решили увеличить объемы военной и гуманитарной помощи.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поблагодарила законодателей за эффективную работу и отметила, что Белый дом «высоко ценит сильную двухпартийную поддержку предложения президента Байдена предоставить необходимую поддержку Украине в области безопасности, экономики, а также в гуманитарных и продовольственных вопросах».