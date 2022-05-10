Пентагон опубликовал список поставляемого Украине вооружения

Пентагон разослал средствам массовой информации полный список того, что уже поставил или собирается поставить Украине. Русская служба BBC пишет, что список опубликовал, в частности, заместитель редактора отдела национальной безопасности Washington Post Эндрю Дегранпре.

Издание отмечает, что о «Джавелинах», гаубицах и дронах-камикадзе Switchblade писали многие, и потому выделило из длинного списка то, о чем в СМИ говорилось мало.

Это, например, более 7000 единиц стрелкового оружия, более 50 млн патронов, 75 тысяч комплектов бронежилет-каска, ракетные системы с лазерным наведением, беспилотные катера береговой охраны, противопехотные мины M18A1 Claymore, взрывчатка C-4, рации, приборы ночного видения, оптика, лазерные дальномеры, средства радиоэлектронной борьбы.