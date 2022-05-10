Успешное контрнаступление украинской армии: российские войска почти оттеснены к границе РФ

Силы обороны Украины продолжили контрнаступление к северу от Харькова и оттеснили российские войска к границе РФ. Украинской армии удалось освободить несколько населенных пунктов. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Контрнаступление украинской армии продолжилось к северу от освобожденного Старого Салтова. Россияне передислоцируют войска из-под Изюма, чтобы попытаться ослабить контрнаступление украинцев и помешать дальнейшему продвижению на север к границе с Россией.

«Украинское контрнаступление, скорее всего, продолжит отвлекать внимание российских войск от развертывания на другие направления наступления, где боевые действия также были остановлены успешной украинской обороной», – говорится в сводке.