Успешное контрнаступление украинской армии: российские войска почти оттеснены к границе РФ
Силы обороны Украины продолжили контрнаступление к северу от Харькова и оттеснили российские войска к границе РФ. Украинской армии удалось освободить несколько населенных пунктов. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).
Контрнаступление украинской армии продолжилось к северу от освобожденного Старого Салтова. Россияне передислоцируют войска из-под Изюма, чтобы попытаться ослабить контрнаступление украинцев и помешать дальнейшему продвижению на север к границе с Россией.
«Украинское контрнаступление, скорее всего, продолжит отвлекать внимание российских войск от развертывания на другие направления наступления, где боевые действия также были остановлены успешной украинской обороной», – говорится в сводке.
Эксперты также прогнозируют, что контрнаступательные действия ВСУ остановят атаки российской артиллерии на северо-восточные окраины Харькова и потенциально позволят украинским войскам атаковать российский тыл.
По мнению экспертов, это контрнаступление парализует наступательные действия россиян в районе Изюма, откуда они пытались формировать кольцо для окружения украинских сил на Донбассе.
Ранее ISW сообщал, что контрнаступление ВСУ еще больше расширилось на северо-восток от Харькова, и, вероятно, в ближайшие дни или недели продвинется к границе с Россией.