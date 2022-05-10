В Москве отреагировали на признание литовским сеймом России страной-террористом
Решение сейма Литвы о признании России «государством, которое поддерживает и осуществляет терроризм» – экстремистское, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В странах, которые принимают подобные... документы, декларации, заявления, делают такие, по большому счету, экстремистские шаги, по-другому их не назвать... Все эти страны входят в НАТО. На протяжении последних десятилетий мы неоднократно видели противозаконные, агрессивные действия НАТО, которые приводили к большим человеческим жертвам», - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат добавила, что «ни к какому желанию урегулировать чрезвычайно сложную ситуацию в Украине это не имеет отношения».
«К этому нужно относиться как к элементу провокации», - подчеркнула Захарова.