На 77 сутки войны российская армия ведет наиболее активные боевые действия на Слобожанском и Донецком направлениях, пытается закрепиться на Криворожском направлении, а в Приднестровье сохраняет полную боеготовность своих подразделений. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 11 мая.

«Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Наибольшая активность россиян наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях», - отмечается в информации.