Постоянный представитель российского президента в аннексированном Крыму Георгий Мурадов заявил, что южные регионы Украины станут частью России. Более того он назвал это "волей украинцев". Об этом пишет пропагандистское РИА Новости.

Представитель РФ заявил, что юго-восточные территории Украины были "подарены" ей, а местные жители на протяжении 8 лет "терпели издевательства".

"Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа. У нас общий культурный код. Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона ", — подчеркнул постпред.