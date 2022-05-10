Азербайджанская нефть подешевела

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 10 мая понизилась на 2,78 доллара относительно предыдущего показателя и составила 108,77 доллара за баррель.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,78 доллара – до 107,55 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,8 доллара, составив 67,6 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 10 мая снизилась на 2,87 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 103,87 доллара за баррель.