В МВД Азербайджана прокомментировали информацию о человеке, который бросился со второго этажа здания 15-го отделения полиции Сабунчинского районного управления.

Как сообщил журналистам начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы министерства майор полиции Эльшад Гаджиев, задержанный Т.Аббасов сам себе нанес телесные повреждения. Он подозревается в незаконном обороте наркотических средств и употреблении наркотиков.

"При попытке бегства Аббасов упал и получил травмы. Он госпитализирован, лечение продолжается", - отметил Э.Гаджиев.

Отметим, на днях доставленный в отделение Аббасов Тебриз Эльбрус оглу (1994 г.р.) бросился с лестницы на втором этаже здания. С различными телесными повреждениями он был помещен в городскую больницу № 3.