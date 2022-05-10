На Западном берегу Иордана в ходе штурма погибла корреспондент Al-Jazeera

Известная журналистка, корреспондент телеканала Al-Jazeera Ширин Абу-Акле была убита в ходе перестрелки израильских солдат с палестинцами во время операции ЦАХАЛа по задержанию подозреваемых в причастности к террору в лагере беженцев Дженин, передает «Детали».

Согласно информации, журналистка освещала действия ЦАХАЛа во время этой операции. Операция сопровождалась интенсивной перестрелкой. Случайной пулей (с чьей стороны она была, пока неизвестно) Ширин Абу-Акле была ранена в голову. Ранение оказалось смертельным. О кончине журналистки сообщило министерство здравоохранения ПА.

По предварительным данным, на журналистке был бронежилет с надписью «Пресса». Еще один журналист получил в этом инциденте ранение в спину. О его состоянии пока не сообщалось. Ширин Абу-Акле работала в Израиле больше 20 лет, специализируясь на палестинской тематике.