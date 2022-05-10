В Гобустане изъято большое количество героина

В ходе операции, проведенной сотрудниками Гобустанского районного отдела полиции, задержаны лица, которые приобретали большое количество наркотических средств, ввозимых на территорию страны контрабандным путем, и осуществляли их онлайн продажу по заранее указанным адресам.

Как сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, были задержаны житель города Баку Мамедия Алхазов и житель Джалилабадского района Рамал Алиев. В ходе осмотра у них было обнаружено и изъято 2 килограмма 170 граммов наркотического вещества - героина.

Расследованием установлено, что задержанные лица связывались через социальные сети с иммигрантами, проживающими за границей, которые отправляли контрабандным путем наркотические вещества в Азербайджан. M.Алхазов и Р.Алиев организовали продажу наркотических средств на территории страны, в частности в Гобустане.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия. Решением суда в отношении обоих лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.