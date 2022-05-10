Скончался бывший пресс-секретарь АФФА Мазахир Сулейманзаде

Известный азербайджанский журналист, бывший пресс-секретарь АФФА Мазахир Сулейманзаде скончался сегодня, 11 мая, в возрасте 70 лет. Об этом в социальной сети Facebook написал его брат, бывший вице-президент футбольного клуба «Нефтчи» Таир Сулейманов.

Мазахир Сулейманзаде родился 22 декабря 1952 года. В разные годы работал в газетах «Ленинское знамя», «Красная звезда», «Спорт», журнале «Советский воин». Занимал должности главного корреспондента, ответственного секретаря и заместителя редактора газеты «Коммунист». В 1989 году основал газету «Утро».

В 2005 году указом президента Азербайджана ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель культуры».

В разное время возглавлял пресс-службу в «Нефтчи» и АФФА.