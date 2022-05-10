Генштаб Украины о новых потерях России
С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери российских войск составили 26 350 военнослужащих, уничтожены 160 вертолетов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Общие боевые потери противника:
- Личный состав - около 26350 (+350)
- Танки - 1187 (+17)
- Боевые бронированные машины - 2856 (+48)
- Артиллерийские системы - 528 (+9)
- РСЗО - 185 (+0)
- Средства ПВО - 87 (+0)
- Самолеты - 199 (+0)
- Вертолеты - 160 (+2)
- Автомобильная техника и автоцистерны - 1997 (+17)
- Корабли/катера - 12 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 390 (+10)
- Специальная техника - 41 (+0)
- Крылатые ракеты - 94 (+0).
"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались в Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях", - говорится в сообщении.