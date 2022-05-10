Генштаб Украины о новых потерях России

С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери российских войск составили 26 350 военнослужащих, уничтожены 160 вертолетов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 26350 (+350)

Танки - 1187 (+17)

Боевые бронированные машины - 2856 (+48)

Артиллерийские системы - 528 (+9)

РСЗО - 185 (+0)

Средства ПВО - 87 (+0)

Самолеты - 199 (+0)

Вертолеты - 160 (+2)

Автомобильная техника и автоцистерны - 1997 (+17)

Корабли/катера - 12 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 390 (+10)

Специальная техника - 41 (+0)

Крылатые ракеты - 94 (+0).

"Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались в Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях", - говорится в сообщении.