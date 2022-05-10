Евросоюз не cможет стать посредником в российско-украинских переговорах

Евросоюз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Не мы. Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника", - отметил Боррель, отвечая на вопрос, может ли Евросоюз сыграть роль посредника в российско-украинских переговорах.

Он считает, что "Китай также не подходит, поскольку он склоняется в сторону России": "Турция проводит очень хорошую работу там. У неё хорошие отношения с обеими сторонами. Лучше всего, конечно, была бы Организация Объединенных Наций".