В Казахстане опровергли информацию о выходе страны из Евразийского союза

Информация о планах Казахстана выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), появившаяся в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом сообщил в среду казахстанский портал StopFake, созданный при поддержке Министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверной информацией.

"В Telegram распространяют сообщения о том, что Казахстан инициирует выход из Таможенного союза ЕАЭС. Причина якобы заключается в "нерешенных разногласиях Казахстана и России". Это неправда", - говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Указано, что эти утверждения также опровергли в МИД и Министерстве торговли и интеграции Казахстана.

"Отметим, что в распространяемом сообщении автор, утверждающий, что Казахстан планирует выйти из ЕАЭС, ссылается на некие собственные источники. Это один из признаков фейка, поскольку найти источник и проверить его практически невозможно. На официальных порталах и в СМИ сообщений о планах Казахстана по выходу из ЕАЭС нет", - говорится в сообщении.