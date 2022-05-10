Баку и Астрахань станут побратимами

«Астрахань и Баку вскоре могут стать городами-побратимами. Соответствующее соглашение о побратимстве уже находится на стадии согласования». Об этом заявил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По его словам, это позволит еще больше укрепить связи с Азербайджаном.

«Для нашего региона Азербайджан – один из ключевых партнеров в Каспийском регионе. В конце апреля я был с визитом в Баку, в составе делегации России принял участие в заседании межправкомиссии и встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Высоко ценю внимание Ильхама Алиева к нашему региону», - отметил губернатор.