Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе

Власти Финляндии и Швеции рассматривают возможность одновременно подать заявки на вступление в НАТО. Это может произойти уже в начале следующей неделе, сообщила крупнейшая финляндская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

По данным издания, власти Финляндии официально примут решение о подаче заявки в воскресенье, 15 мая. Как ожидает газета, в тот же день об аналогичном шаге объявит правящая Социал-демократическая рабочая партия Швеции.

Как пишет Helsingin Sanomat, совместная подача заявки рассматривается как знак согласия между странами и желания защитить друг друга и станет важным медийным событием. Однако если подать заявку в один день окажется невозможным, страны постараются сделать это с как можно меньшим временным разрывом.