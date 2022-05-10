В Казахстане будут производить турецкие беспилотники ANKA

Турецкие ударные беспилотные летательные аппараты ANKA будут производиться в Казахстане, сообщает Anadolu со ссылкой на разработчика дронов - аэрокосмическую компанию Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ).

В компании напомнили, что в прошлом году с казахстанской стороной был подписан контракт на поставку беспилотников ANKA в эту центральноазиатскую республику.

На днях в рамках визита казахстанской делегации в Анкару было подписано новое соглашение о сотрудничестве между TUSAŞ и Kazakhstan Engineering - уже о совместном производстве беспилотников ANKA в Казахстане. Техническое обслуживание и ремонт БПЛА будут производиться также на совместном предприятии в этой стране.

Агентство отмечает, что Казахстан стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство турецких беспилотников ANKA.