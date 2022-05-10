В поселке Пеледуй Ленского района Якутии сегодня ночью из-за пожара сгорел памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Скульптура солдата повреждена частично, а стенды с именами погибших обгорели полностью. Кроме того, сгорели все венки, возложенные к подножью памятника, сообщает телеграм-канал Readovka.

«Мы от администрации поселка Пеледуй подали заявление в полицию о привлечении к ответственности виновных. Сейчас устанавливаются причины пожара. Пока неизвестно: был это акт вандализма или другие причины», — отметили в пресс-службе районной администрации.