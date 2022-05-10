«Никол – предатель»: в Нидерландах «тепло» встретили Пашиняна

Представители армянской общины Нидерландов встретили находящегося в стране с официальным визитом премьер-министра Никола Пашиняна оскорбительными выкриками и скандировали «Никол – предатель!». Об этом пишет «Спутник».

Распространенные в сети видеокадры свидетельствуют, что представители нидерландской стороны ожидали прибытия Пашиняна и армянской делегации у отеля. Как только делегация подъехала, собравшиеся стали выкрикивать: «Ну, и где твоя полиция?», «Предатель», «Убийца». Делегация из Еревана некоторое время не выходила из машины, а принимающая сторона вместе с охраной ждала завершения акции.

Уже в гостинице с появлением там Пашиняна активисты принялись кричать: «Никол – предатель!».