В Казахстане «дочки» Сбербанка и ВТБ ищут новых собственников из-за санкций

«Дочки» Сбербанка и ВТБ в Казахстане могут сменить собственника, сообщила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка страны Мадина Абылкасымова, передает orda.kz.

Это связано с тем, что до 12 июля Сбербанк не ограничен в финансовых операциях, однако потом он тоже попадет под санкции. «Это называется сворачивание операций, то есть они могут в этот период депозиты, вклады переводить в другие банки. Все другие операции в национальной валюте могут осуществляться с этим банком и после эффективной даты вступления санкций, то есть после 12 июля для казахстанских банков нет ограничений по обслуживанию и работе с этим банком. Там есть ограничения по предоставлению нового финансирования, по ведению корреспондентских счетов в иностранных банках и в иностранной валюте», — заявила Абылкасымова.

По ее словам, эти ограничения существенно ограничивают деятельность банка. В агентстве наблюдают значительный отток средств из трёх российских банков в казахстанские банки.