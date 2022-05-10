В Казахстане «дочки» Сбербанка и ВТБ ищут новых собственников из-за санкций
«Дочки» Сбербанка и ВТБ в Казахстане могут сменить собственника, сообщила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка страны Мадина Абылкасымова, передает orda.kz.
Это связано с тем, что до 12 июля Сбербанк не ограничен в финансовых операциях, однако потом он тоже попадет под санкции. «Это называется сворачивание операций, то есть они могут в этот период депозиты, вклады переводить в другие банки. Все другие операции в национальной валюте могут осуществляться с этим банком и после эффективной даты вступления санкций, то есть после 12 июля для казахстанских банков нет ограничений по обслуживанию и работе с этим банком. Там есть ограничения по предоставлению нового финансирования, по ведению корреспондентских счетов в иностранных банках и в иностранной валюте», — заявила Абылкасымова.
По ее словам, эти ограничения существенно ограничивают деятельность банка. В агентстве наблюдают значительный отток средств из трёх российских банков в казахстанские банки.
«В этой связи, понимая, что такие ограничения будут существенно влиять на работу банков, сейчас Сбербанк Казахстана и ВТБ проводят работу по поиску новых инвесторов для продажи и смены собственника. После того, как они определят потенциального инвестора, Агентство со своей стороны также будет оказывать меры содействия для получения разрешения со стороны США по выводу из санкционного списка», — добавила она.
Агентство по регулированию и развитию финрынка сейчас следит за тем, чтобы казахстанские банки не проводили запрещенных операций с лицами и организациями, попавшими под действие санкций. Иначе есть риск распространения вторичных санкций и на казахстанские банки. Если российские «дочки» Сбербанка и ВТБ сменят акционера, и такие риски будут снижены.