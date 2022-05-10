Джейхун Османлы для ведущих испаноязычных СМИ: Ильхам Алиев выполнил завещание отца

12:43

На ведущих телеканалах и сайтах испаноязычных стран былa опубликованa статья политолога, депутата 4-го созыва Милли Меджлиса Азербайджана, директора Центра TLM Джейхуна Османлы, посвященная 99-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Приводим данную статью без изменений «44-дневная война или Отечественная война между Азербайджаном и Арменией, продемонстрировавшая силу азербайджанской армии и завершившаяся решающей победой Азербайджана, представляла собой контрнаступательную операцию азербайджанской армии под командованием главнокомандующего, президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Война началась 27 сентября 2020 года как ответ на агрессию Армении против Азербайджана и продолжалась 44 дня. Контрнаступательная операция положила конец длительной оккупации территорий Азербайджана, захваченных Арменией в результате Первой Карабахской войны в начале 1990-х годов. Таким образом, к 1 декабря 2020 года Азербайджан восстановил свою территориальную целостность благодаря решающей победе азербайджанской армии и в результате Трехстороннего заявления между Азербайджаном, Арменией и Россией, подписанного 10 ноября 2020 года, сразу после освобождения азербайджанской армией культурной столицы Азербайджана – города Шуша. Освобождение территорий Азербайджана от армянской оккупации и восстановление территориальной целостности нашего государства было одним из самых больших желаний и приоритетных направлений внешней политики общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Посвятив свою жизнь независимости и государственному строительству Азербайджана, главной целью многолетней деятельности Гейдара Алиева в период его президентства с 1993 по 2003 год было восстановление территориальной целостности Азербайджана. В этой связи он отмечал: «Наша главная задача — ликвидировать агрессию Армении против Азербайджана, освободить наши оккупированные земли и обеспечить территориальную целостность республики». Так, общенациональный лидер неоднократно заявлял, что «без Шуши нет Карабаха, без Карабаха нет Азербайджана вообще». Поэтому он завещал эту сакральную миссию Ильхаму Алиеву, победоносному главнокомандующему и президенту Азербайджанской Республики, который в результате 44-дневной войны освободил территории Азербайджана от армянской оккупации и тем самым, исполнил волю великого отца. Неслучайно в своем «Обращении к народу» на Аллее шехидов 8 ноября 2020 года после освобождения Шуши президент Ильхам Алиев заявил: «Сегодня я также посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева, склонил голову перед его памятью. Я сказал про себя, что являюсь счастливым человеком, так как выполнил завещание отца. Мы освободили Шушу! Это великая победа! Сегодня души наших шехидов, душа Великого лидера возрадовались!»

Гейдар Алиев столкнулся с коварной и бесчестной политикой Армении в отношении Азербайджана, а именно с попытками присоединения Карабахского региона Азербайджана к Армении во время своего руководства Азербайджанской ССР - на посту первого секретаря ЦК Коммунистической партии Азербайджана в 1969-1982 годах, а затем в период работы в Москве в качестве первого заместителя председателя Совета Министров СССР и члена Политбюро в 1982-1987 годах. С тех пор как в 1923 году Армении был предоставлен автономный статус, ею предпринимались значительные усилия по присоединению Карабахского региона Азербайджана к Армении. В 1960-х и 1970-х годах карабахский вопрос вышел на новый уровень, инспирированный хрущевской «оттепелью» после смерти Сталина. Армения неоднократно обращалась в Центр по вопросу присоединения Карабахского региона Азербайджана к Армении. Однако пока Гейдар Алиев руководил Азербайджаном, а затем находился в Москве, Азербайджану удавалось предотвращать усилия Армении, подключаясь к обсуждению процессов вокруг региона. В связи с этим общенациональный лидер в своем выступлении в парламенте 23 февраля 2001 года сказал, что «…в тот период мы уделяли больше внимания региону, повторяю, для сохранения целостности Азербайджана и сохранения его территориальной неприкосновенности . Даже сегодня я признаю, что сделал это, чтобы армяне вновь не поднимали этот вопрос». Однако Михаил Горбачев отстранил Гейдара Алиева от должности в высших эшелонах советской власти в 1987 году «по состоянию здоровья». Увольнение Гейдара Алиева придало новый импульс территориальным притязаниям армян в отношении Карабаха, на этот раз связанных с попыткой создания второго армянского государства за счет территорий Азербайджана в результате сепаратистского движения в Карабахе. Так, в этот период территориальные претензии армян начинают приобретать системный характер, что в итоге привело к полномасштабному военному конфликту между Арменией и Азербайджаном после распада СССР в 1991 году. В результате агрессивной политики Армении в отношении Азербайджана было оккупировано около 20% исконных азербайджанских земель, включая Карабах и семь прилегающих к нему районов. Таким образом, сегодня в азербайджанском обществе существует твердое убеждение в том, что если общенациональный лидер Гейдар Алиев остался бы у власти на закате СССР и возглавил бы Азербайджан сразу после восстановления государственной независимости, ситуация в этом вопросе была бы совершенно иной, и у Армении не было бы шанса и смелости начать войну против Азербайджана и оккупировать наши территории. Поэтому, когда летом 1993 года Азербайджан оказался в турбулентном положении, в обществе возникла потребность возвращения Гейдара Алиева к власти в Азербайджане. В этой связи тогдашнее руководство Азербайджана пригласило Гейдара Алиева в Баку. Так, общенациональный лидер Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики 15 июня 1993 года и в том же месяце стал исполняющим обязанности президента. Позже, в октябре 1993 года, Гейдар Алиев был избран президентом Азербайджанской Республики на всенародных выборах. После избрания на пост президента общенациональный лидер сыграл значительную роль в процессе политического урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией посредством международных и региональных организаций. В результате его постоянных усилий эта тема стала одной из самых обсуждаемых в повестках международных организаций последних десятилетий ХХ века. В период своего президентства Гейдар Алиев приветствовал мирные инициативы по разрешению конфликта. Его основной позицией в отношении урегулирования конфликта было восстановление территориальной целостности Азербайджана. В связи с этим он всегда заявлял, что вопрос территориальной целостности Азербайджана не был и не может быть предметом компромиссов в какой-либо форме.

Гейдар Алиев как великий политик был прекрасно осведомлен о реальной ситуации, связанной с конфликтом. Исходя из этого, приоритетами внешнеполитического курса страны под руководством Гейдара Алиева были нейтрализация позиций проармянских государств, получение поддержки ранее нейтральных стран, расширение и дальнейшее укрепление отношений с государствами и международными организациями, чьи позиции совпадали с интересами Азербайджана, а также оказание политического давления на Армению в рамках многовекторной дипломатии. В первые годы президентства Гейдар Алиев пытался проводить сбалансированную внешнюю политику в отношении государств региона и установить двусторонние отношения с США и странами Европейского союза. Чтобы нейтрализовать позицию России в отношении конфликта, Гейдар Алиев совершил свой первый официальный визит в Российскую Федерацию, после которого Азербайджан вступил в Содружество Независимых Государств (СНГ). В результате укрепления двусторонних отношений с Россией, одной из сильных мировых держав, имеющих геополитические интересы в регионе Южного Кавказа, Гейдару Алиеву удалось подписать соглашение о прекращении огня с Арменией в Бишкеке в 1994 году.

Гейдар Алиев осознавал, что укрепление двусторонних отношений с США имеет большое значение для разрешения конфликта между Азербайджаном и Арменией. Примечательно, что США были одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана в 1992 году. Однако из-за сильных позиций армянской диаспоры в США прочные двусторонние отношения, основанные на обоюдном интересе двух стран, не были установлены в тот период. Кроме того, 907-я поправка к «Акту защиты свободы», которая была принята Конгрессом США в 1992 году под давлением армянского лобби, запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном, что в результате негативно сказалось на отношениях двух стран. С учетом сложившейся ситуации Гейдар Алиев изменил подход во внешнеполитических отношениях с США посредством успешной энергетической политики. Так, заключенный в Баку 20 сентября 1994 года «Контракт века» предоставил американским компаниям возможность владения 40% акций для эксплуатации азербайджанской нефти, что привело к позитивным изменениям в отношениях двух стран.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном был фактором, угрожающим региональному миру и стабильности, а также реализации энергетических проектов, нацеленных на поставку энергоресурсов из Азербайджана на западные рынки. В этой связи США стали активно подключаться к посредническому процессу по урегулированию конфликта. В результате в 1997 году США стали одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Кроме того, в связи с необходимостью вовлечения Азербайджана в антитеррористическую коалицию, решением президента США Джорджа Буша в 2002 году была отменена реализация 907-й поправки. Несомненно, приостановление действия 907-й поправки стало триумфом успешной внешней политики общенационального лидера Гейдара Алиева в отношениях с США.

После восстановления государственной независимости Азербайджан старался наладить более тесное сотрудничество с евроатлантическим регионом. Азербайджан стал полноправным членом ОБСЕ и Совета Европы, а также начал сотрудничество с НАТО и ЕС в рамках различных программ. Таким образом, одним из направлений многовекторной внешней политики Азербайджанской Республики под руководством Гейдара Алиева было налаживание партнерства с НАТО. Важным документом в установлении официальных отношений между Азербайджаном и НАТО стал Рамочный документ «Партнерство во имя мира», подписанный президентом Гейдаром Алиевым 4 мая 1994 года. Политический диалог с НАТО включал широкий круг вопросов, таких как региональная безопасность, конфликт между Арменией и Азербайджаном, миротворческие операции под руководством НАТО в Афганистане и Ираке, новые вызовы безопасности, а также наука, окружающая среда и публичная дипломатия. Отношения между Азербайджаном и Евросоюзом основаны на «Соглашении о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Азербайджаном» от 1996 года, которое сформировало правовую базу для официального сотрудничества во всех областях (кроме военной). Двусторонние и многосторонние форматы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС позволяют Азербайджану обмениваться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, отстаивать свои национальные интересы в контексте региональной политики и выдвигать различные инициативы. Несмотря на то, что ЕС не принимал непосредственного участия в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, тем не менее всегда поддерживал территориальную целостность и нерушимость международно-признанных границ Азербайджана, а также выражал уважение его государственной независимости и суверенитету. Сегодня Азербайджан высоко оценивает роль ЕС в постконфликтный период, а также завершает работу над новым соглашением с ЕС, которое отразит в том числе и новые реалии после Второй Карабахской войны, расширит всестороннее сотрудничество между двумя сторонами, успешное начало которого было заложено во время президентства великого лидера Гейдара Алиева. Гейдар Алиев также поддерживал посредническую роль ОБСЕ и принял ее в качестве площадки для отстаивания позиций Азербайджана в конфликте. В частности, саммит ОБСЕ 1996 года в Лиссабоне сыграл решающую роль в дипломатии Гейдара Алиева в отношении конфликта. Хотя предложенные Азербайджаном принципы решения конфликта не были включены в итоговый документ саммита из-за протеста армянской стороны, принцип решения конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана был принят большинством участников саммита.