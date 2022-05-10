Теракт в столице Сомали

Как минимум четыре человека, в том числе трое полицейских, погибли, еще восемь получили ранения в результате теракта в столице Сомали, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Hiiraan.

По данным сомалийской полиции, взрыв произошел на перекрестке близ дороги, ведущей в международный аэропорт. Мишенью был автомобильный кортеж начальника полиции Могадишо Фархана Кароле, который остался невредим. Пострадали прохожие и его телохранители.

Отмечается, что ответственность за вылазку взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".