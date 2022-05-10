В Баку вынесли суровый приговор лжепадчерице мэра Рима Haqqin.az из зала суда

Инара Рафикгызы, судебный репортер

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор Илахаханым Мамедовой, которая выдавала себя за падчерицу мэра Рима и мошенническим путем выманила у доверчивого автослесаря 95.000 манатов.

Нaqqin.az уже публиковал подробности уголовного дела в отношении 51-летней Илахаханым Мамедовой, лишившейся работы в одном из бакинских салонов красоты вследствие карантинного режима, введенного из-за пандемии коронавируса (https://haqqin.az/dictatorship/234772).

Отметим, что несколько лет назад Мамедова познакомилась с автомехаником Кямилем Бабаевым. Ремонтируя у него свой автомобиль, женщина сумела завоевать доверие простодушного механика и завязала с ним близкие отношения.

Представившись Кямилю деловой женщиной еврейского происхождения, Мамедова рассказала, что ее семья владеет деловым сетями в Израиле, России и Италии, а ее мать замужем за… мэром Рима.

Когда началась пандемия COVID-19 и в Азербайджане ввели жесткий карантин, Илахаханым убедила Бабаева, что находится в Риме, откуда не может из-за карантина вернуться в Баку, и попросила его оплатить ремонт ее загородного дома в Баку, пообещав за это помочь в приобретении в Риме собственности – ресторана и дома. Деньги на приобретение объектов недвижимости Илахаханым велела передать ее служанке, которая находится Баку.

Как выяснилось позже, «служанкой» была пожилая мать Мамедовой, также замешанная в мошенничестве. В результате аферистке удалось выманить у автослесаря несколько крупных сумм.

На самом деле Мамедова видела Италию только на карте и в момент, когда Кямиль передавал деньги её «служанке», находилась в Баку. С автомехаником Илахаханым связывалась только через Whatsapp, периодически посылая ему красочные фотографии Рима, а также фото дома и ресторана, якобы приобретенные в собственность для него.

За это время на деньги, полученные от автослесаря, Илахаханым с матерью-«служанкой» неоднократно ездили в Турцию, где предприимчивая «падчерица римского мэра» планировала открыть свой бизнес.

Выступая в суде, Илахаханым Мамедова полностью признала свою вину, заявив в свое оправдание, что нуждалась в стартовом капитале для своего бизнеса, а потому ей пришлось провернуть аферу, жертвой которой стал Кямиль Бабаев.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Илахаханым Мамедову к семи годам лишения свободы.

Её 70-летняя мать, Валида, получила пять лет тюрьмы. Однако учитывая возраст Валиды Мамедовой, суд смягчил наказание, заменив тюремное заключение на три года условного срока.