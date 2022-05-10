Нaqqin.az уже публиковал подробности уголовного дела в отношении 51-летней Илахаханым Мамедовой, лишившейся работы в одном из бакинских салонов красоты вследствие карантинного режима, введенного из-за пандемии коронавируса (https://haqqin.az/dictatorship/234772).

Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор Илахаханым Мамедовой, которая выдавала себя за падчерицу мэра Рима и мошенническим путем выманила у доверчивого автослесаря 95.000 манатов.

Отметим, что несколько лет назад Мамедова познакомилась с автомехаником Кямилем Бабаевым. Ремонтируя у него свой автомобиль, женщина сумела завоевать доверие простодушного механика и завязала с ним близкие отношения.

Представившись Кямилю деловой женщиной еврейского происхождения, Мамедова рассказала, что ее семья владеет деловым сетями в Израиле, России и Италии, а ее мать замужем за… мэром Рима.

Когда началась пандемия COVID-19 и в Азербайджане ввели жесткий карантин, Илахаханым убедила Бабаева, что находится в Риме, откуда не может из-за карантина вернуться в Баку, и попросила его оплатить ремонт ее загородного дома в Баку, пообещав за это помочь в приобретении в Риме собственности – ресторана и дома. Деньги на приобретение объектов недвижимости Илахаханым велела передать ее служанке, которая находится Баку.

Как выяснилось позже, «служанкой» была пожилая мать Мамедовой, также замешанная в мошенничестве. В результате аферистке удалось выманить у автослесаря несколько крупных сумм.

На самом деле Мамедова видела Италию только на карте и в момент, когда Кямиль передавал деньги её «служанке», находилась в Баку. С автомехаником Илахаханым связывалась только через Whatsapp, периодически посылая ему красочные фотографии Рима, а также фото дома и ресторана, якобы приобретенные в собственность для него.