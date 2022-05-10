В Баку вынесли суровый приговор лжепадчерице мэра Рима Haqqin.az из зала суда
Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор Илахаханым Мамедовой, которая выдавала себя за падчерицу мэра Рима и мошенническим путем выманила у доверчивого автослесаря 95.000 манатов.
Нaqqin.az уже публиковал подробности уголовного дела в отношении 51-летней Илахаханым Мамедовой, лишившейся работы в одном из бакинских салонов красоты вследствие карантинного режима, введенного из-за пандемии коронавируса (https://haqqin.az/dictatorship/234772).
Отметим, что несколько лет назад Мамедова познакомилась с автомехаником Кямилем Бабаевым. Ремонтируя у него свой автомобиль, женщина сумела завоевать доверие простодушного механика и завязала с ним близкие отношения.
Представившись Кямилю деловой женщиной еврейского происхождения, Мамедова рассказала, что ее семья владеет деловым сетями в Израиле, России и Италии, а ее мать замужем за… мэром Рима.
Когда началась пандемия COVID-19 и в Азербайджане ввели жесткий карантин, Илахаханым убедила Бабаева, что находится в Риме, откуда не может из-за карантина вернуться в Баку, и попросила его оплатить ремонт ее загородного дома в Баку, пообещав за это помочь в приобретении в Риме собственности – ресторана и дома. Деньги на приобретение объектов недвижимости Илахаханым велела передать ее служанке, которая находится Баку.
Как выяснилось позже, «служанкой» была пожилая мать Мамедовой, также замешанная в мошенничестве. В результате аферистке удалось выманить у автослесаря несколько крупных сумм.
На самом деле Мамедова видела Италию только на карте и в момент, когда Кямиль передавал деньги её «служанке», находилась в Баку. С автомехаником Илахаханым связывалась только через Whatsapp, периодически посылая ему красочные фотографии Рима, а также фото дома и ресторана, якобы приобретенные в собственность для него.
За это время на деньги, полученные от автослесаря, Илахаханым с матерью-«служанкой» неоднократно ездили в Турцию, где предприимчивая «падчерица римского мэра» планировала открыть свой бизнес.
Выступая в суде, Илахаханым Мамедова полностью признала свою вину, заявив в свое оправдание, что нуждалась в стартовом капитале для своего бизнеса, а потому ей пришлось провернуть аферу, жертвой которой стал Кямиль Бабаев.
Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Илахаханым Мамедову к семи годам лишения свободы.
Её 70-летняя мать, Валида, получила пять лет тюрьмы. Однако учитывая возраст Валиды Мамедовой, суд смягчил наказание, заменив тюремное заключение на три года условного срока.