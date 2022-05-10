Азербайджанцы всего мира отметили день рождения Гейдара Алиева

После демонстрации фильма об общенациональном лидере председатель Госкомитета Фуад Мурадов в своем выступлении рассказал о значимых фактах жизни и деятельности, а также исключительных заслугах гениальной личности в создании и укреплении независимой Азербайджанской Республики, формировании азербайджанской диаспоры. Было отмечено, что общенациональный лидер выдвинул идеологию азербайджанства, обеспечившую привязанность проживающих за рубежом наших соотечественников к исторической Родине, основал идею солидарности азербайджанцев мира, постоянно уделял внимание формированию и организационному становлению азербайджанской диаспоры, основным направлениям лоббистской деятельности.

В мероприятии принимали участие представители азербайджанских диаспорских организаций, осуществляющих деятельность в США, Мексике, Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Нидерландах, Литве, России, Турции и Украине. Выступившие представители диаспоры констатировали, что принадлежащая общенациональному лидеру идея объединения азербайджанцев мира и сегодня успешно продолжается. Возрождение доблестной азербайджанской армии под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева обусловило восстановление территориальной целостности страны, способствовало более тесной и организованной консолидации азербайджанцев мира, демонстрации ими невиданного единства и солидарности. На мероприятии особо подчеркнули, что проведенный недавно в культурной столице Азербайджане Шуше V Съезд азербайджанцев мира еще раз продемонстрировал эти достижения.