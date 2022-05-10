Депутат Бундестага: «Меркель никогда не доверяла Путину»

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель никогда не доверяла президенту России Владимиру Путину, сообщил депутат Бундестага от партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Томас Хайльман в интервью ТСН.ua.

По его словам, Германия уже признает, что все эти годы ее политическое отношение к России было неправильным. Ведь войны так и не удалось избежать. "Мы пытались избежать войны. Теперь у нас война. Поэтому это была не лучшая политика, которой мы придерживались, как западный мир, так и в основном Германия. Я разговаривал с Меркель. Я знаю ее 20 лет. И она всегда говорила, что Путин лжет. Потому она никогда не доверяла Путину. Она сказала мне лично во время разговора один на один, что совсем не доверяет Путину. Поэтому мы не удивляемся, что он лжец. С другой стороны, немецкий опыт во время Холодной войны свидетельствует, что интенсивные экономические отношения помогают снизить градус, успокоиться. И это было присуще не только Меркель, но и обычной немецкой вере немецкого политического класса от левого до правого крыла", — отметил Хайльман.

Политик также подчеркнул, что Германия не доверяет России, однако иногда экономические интересы стран все же превалируют на политической арене. "Мы не доверяем им (русским – ред.) лично и знаем, что они, к сожалению, нам врут, но если экономические интересы зависят от нас настолько, как и мы от них, это помешает им совершать абсолютно иррациональные действия. И так было в 1970-1980 годах, когда был Советский Союз. Драматически или катастрофически этого уже нет из-за того, что сделал Путин", — сказал депутат.