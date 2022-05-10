Большинство болгар боятся, что Россия оккупирует их страну

Двое из трех болгар опасаются, что Россия нанесет ракетные и бомбовые удары по объектам в Болгарии, тогда как более половины опасаются, что Россия может их оккупировать. Об этом говорится в национальном репрезентативном социологическом опросе, проведенном агентством ESTAT от имени Фонда "Мастерская гражданских инициатив", сообщает Euractiv.

Согласно опросу, трое из четырех болгар опасаются использования ядерного оружия, в то время как 54% говорят, что боятся возможной оккупации Россией, а 62% опасаются ракетных и бомбовых ударов по разным объектам.

Это может объяснить, почему страна не поддерживает жесткую политику против Москвы и почему болгарское общество стремится занять нейтральную позицию в отношении войны в Украине.