Главу Интерпола обвиняют в причастности к пыткам: начато следствие

Французская юстиция начала расследование против президента Интерпола Ахмеда Насера ар-Раиси, которого обвиняют в причастности к пыткам, сообщает France-Presse (AFP) со ссылкой на источники, знакомые с делом.

По данным источников, расследование начато в конце марта после жалобы, поданной двумя британцами. Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) Франции также подтвердила, что после получения жалобы поручила парижскому следственному судье провести расследование. Агентство отмечает, что деятельность ар-Раиси уже является объектом предварительного расследования PNAT в связи с другими обвинениями.

Ранее сообщалось, что 19 января Национальная антитеррористическая прокуратура Франции получила жалобу против президента Интерпола. Ар-Раиси обвинялся в пытках и актах бесчеловечного обращения, в том числе против правозащитника из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ахмеда Мансура, сообщали СМИ. Жалобу подала неправительственная организация "Центр по правам человека в странах Персидского залива" (GCHR). До этого они уже подавали против него аналогичную жалобу, однако она была отклонена, так как ар-Раиси не проживал во Франции и находился вне юрисдикции французской антитеррористической прокуратуры.