Российская разведка интересуется отношениями Финляндии с НАТО

Полиция безопасности Финляндии SUPO в своем ежегодном докладе утверждает, что российская разведка пристально следит за отношениями Хельсинки и НАТО, сообщает РИА Новости со ссылкой на указанный доклад.

В документе отмечается, что иностранные державы проводят постоянные широкомасштабные разведывательные операции на территории Финляндии. Иностранные разведки пытаются получить информацию о политике, экономике и национальной обороне Финляндии, а также данные по другим сферам.

«Непрерывные разведывательные операции, угрожающие национальной безопасности Финляндии, по-прежнему проводятся в основном разведывательными организациями России и Китая», — говорится в документе.