МЧС обратилось к родителям

На горячую линию МЧС «112» регулярно поступает информация о том, что несовершеннолетние оказываются в беспомощном положении за закрытыми дверями квартир. Во всех случаях в результате оперативных мероприятий, проводимых соответствующими силами министерства, несовершеннолетних спасают и передают членам семьи или родственникам.

В сообщении МЧС отмечается, что, анализируя подобные случаи, выяснили, что некоторые родители оставляют своих несовершеннолетних детей дома одних по самым простым причинам (визит к соседям или поход в ближайщий магазин). В некоторых случаях невозможно открыть дверь, поэтому требуется помощь спасателей.

Учитывая все это, а также наличие в доме электро- и газовых приборов, которые могут представлять опасность для жизни несовершеннолетних, открытых балконов и окон, тяжелых предметов, которые могут упасть, химикатов, режущих инструментов и т.п.. министерство призывает родителей к бдительности и советует не оставлять детей одних без присмотра.