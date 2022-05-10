В обход России: еще одна логистическая компания выбрала Азербайджан

Война России против Украины привела к тому, что международные логистические компании, отправляющие товары из Китая в Европу, все чаще обращают внимание на транспортный коридор через Азербайджан. Например, финская компания Nurminen Logistics, прекратившая работу в России, объявила о запуске первого контейнерного маршрута из Китая в Европу в обход России.

Как сообщалось 17 марта, компания закрыла свой офис в России.

«Сегодня, 10 мая 2022 года, через новый южный транскаспийский маршрут уже отправился первый полноразмерный контейнерный поезд компании Nurminen Logistics, - говорится в информации. – Маршрут начинается в китайском Чунцине и проходит через Казахстан, Азербайджан, Грузию и Румынию в Центральную Европу».

Напомним, что в середине апреля из Китая в Европу в обход России уже направился контейнерный поезд. Груз был отправлен из Сианя (Китай) в Мангейм (Германия) через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию.

В сианьской компании международной логистики «Жуйан» отметили, что отныне эффективность перевозок повысится, а расходы – сократятся.

«Этот маршрут предоставляет нашим компаниям возможность наладить в сложившейся ситуации полноценный экспорт», - добавил менеджер компании Джа Мин.

Отметим, что транзитные железнодорожные перевозки в обход России активизируются на фоне логистических проблем и санкций из-за «спецоперации» РФ в Украине.

В этих геополитических условиях Китай создает новые маршруты в Европу, минуя российскую территорию. Так, по транспортному коридору Европа – Кавказ – Азия через Черное и Каспийское моря за январь-февраль было перевезено 3.000 контейнеров, что примерно на треть больше, чем год назад.