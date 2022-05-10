Пентагон: США поставляли оружие Украине задолго до вторжения России
США поставляли оружие в Украину задолго до вторжения России, заявил представитель Пентагона Джон Кирби в эфире телеканала Fox News.
«Администрация (президента США Джо) Байдена поставляла оружие задолго до вторжения. Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием… Соединенные Штаты, Канада, Британия, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев», - цитирует Кирби РИА Новости.