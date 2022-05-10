«Азовцы»: Почему мы не сдаемся

Защитники Мариуполя продолжают держать оборону «Азовстали», следуя приказу военного командования. Нарушить его они не могут, заявил в интервью Sky News офицер управления разведки из полка «Азов» Ильи Самойленко.

«Мы не можем сдаться, потому что у нас нет приказа сдаться. Мы не нарушим предварительный приказ (держать оборону). Это очень важно. Мы не нарушаем приказы. Мы четко выполняем приказы», - сказал Самойленко.

По его словам, помимо приказа, полк «Азов» признан в России террористической организацией. Поэтому в РФ его подразделению грозит тюремное заключение. К тому же защитники Мариуполя - свидетели убийств и зверств российских солдат в Мариуполе, поэтому Кремль в принципе не заинтересован, чтобы украинские военные, оставшиеся в «Азовстали», выжили.